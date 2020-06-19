Первое десятилетие — важная дата. За прошедшие годы банком «Ориент Финанс» была проделана колоссальная работа, накоплен бесценный опыт, создана база квалифицированных сотрудников.

С 2010 года банк вкладывает свой опыт и энергию в создание качественного сервиса, вызывающего уважение и преданность людей и компаний на долгие годы. «Ориент Финанс» стремится изменить жизнь клиентов к лучшему, помочь им расти и экономить время.

Банк с уверенностью смотрит вперед и полон решимости двигаться дальше. Руководство «Ориент Финанс» выражает благодарность всем сотрудникам за их профессионализм, преданность и любовь к работе. «Ориент Финанс» также благодарит всех клиентов и партнеров за то, что они рядом все эти десять лет. Ведь именно благодаря им банк развивается и совершенствуется.

На правах рекламы.