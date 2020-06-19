Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо первому президенту Казахстана — Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства.

«С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о вашем заболевании коронавирусом», — следует из послания.

Шавкат Мирзиёев выразил готовность всесторонне поддержать и быть рядом в сложную пору.

«Уверен, что вы в скорое время несомненно победите этот вирус и пойдете на поправку», — отметил президент.

Глава государства выразил надежду о встрече с Нурсултаном Назарбаевым в скорое время.

Как сообщалось ранее, у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностировали коронавирус. Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 15877 случаев COVID-19. От заболевания выздоровело 10065 человек, 100 умерло.

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 5767, выздоровевших — 4199, умерших — 19.