Постановлением президента «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» от 2 августа 2019 года было принято решение о поэтапном увеличении требований к размеру минимального уставного капитала страховых компаний, дифференцированных в зависимости от видов страховой деятельности.

Согласно документу, с 1 июля требование по минимальному размеру уставного капитала к компаниям по обязательному страхованию увеличатся с 15 до 25 млрд сумов (до 2,42 млн долларов США), а к капиталу компаний по добровольному страхованию — с 10 до 15 млрд сумов (1,5 млн долларов). Компании, занимающиеся исключительно перестрахованием, должны будут иметь капитал не менее 35 млрд сумов (3,47 млн долларов).





Таблица 1. Минимальные требования к капиталу страховщиков, в млн долл. США. (Данные взяты из источников [1], [2], [3], [4], [5], [6] и переведены в долл. США по курсу на 10 июня 2020 года.)

В некоторых развитых странах вместо определённого минимального капитала требуется поддерживать коэффициент маржи платежеспособности или коэффициент капитала на основе риска (RBC — risk based capital ratio). Например, в Южной Корее действует закон, по которому коэффициент капитала на основе риска не должен быть ниже 100% (RBC ratio), а в Японии дополнительно к минимальному капиталу в размере 9,31 млн долларов страховые компании должны поддерживать коэффициент маржи платежеспособности не менее 200%.

Однако во многих странах постсоветского пространства существуют только минимальные требования к капиталу страховщиков. Самые высокие требования у соседнего Казахстана — около 9 млн долларов. Далее идут Азербайджан с высоким требованием к страхованию жизни (5,9 млн долларов), Беларусь (4,64 млн долларов) и Россия (4,52 млн долларов за услуги страхования жизни).

На сегодняшний день на рынке Узбекистана страховой деятельностью занимаются 28 компаний с совокупным уставным капиталом 755,2 млрд сумов. По последним имеющимся данным, примерно 10 компаний, оказывающих услуги по обязательному и добровольному страхованию, не нуждаются в докапитализации. Оставшимся 18 компаниям необходимо увеличить свой капитал в целом на 140 млрд сумов.

По нашему мнению, требования к минимальному капиталу страховщиков в Узбекистане завышены относительно объёма рынка и динамике его роста и приведут к его консолидации вокруг крупных государственных компаний и некоторых крупных игроков, что в итоге повлечёт сокращение конкуренции. Многие частные клиенты, которые могут пользоваться специально разработанными под них тарифами и услугами независимых страховых компаний, потеряют такую возможность и стоимость страхования для них увеличится.

На данном этапе внедрение относительной шкалы требований к капиталу, казалось бы, стало обоснованной мерой — зачем небольшой компании, работающей только в Ташкенте всего с десятком корпоративных клиентов, отвечать таким же требованиям, как и гиганту с филиалами в каждом крупном населённом пункте? У этих компаний совсем разные стратегии и риски. Но на деле выходит так, что небольшая компания вынуждена иметь большой капитал, тем самым снижая доходность на него, тогда как достаточно крупные игроки за пределами первой пятёрки могут быть недокапитализированы и постоянно искать дополнительный капитал, тем самым отвлекая существенную часть усилий менеджмента от основной деятельности на поиск новых инвесторов.

Из таблицы 1 видно, что требования к размеру капиталу в Узбекистане по сравнению с другими странами относительно низкие, однако если сравнить показатели отношения минимального капитала к ВВП на душу населения, то утверждение выше становится очевидным — небольшой объём ВВП на душу населения показывает, что требования завышены в несколько раз относительно как развитых, так и развивающихся рынков.

Согласно расчётам, минимальный размер требования по капиталу в Узбекистане в 1354 раза выше подушевого ВВП. Это самый высоких показатель среди рассматриваемых стран (график 1) — большинство стран СНГ в 2 раза ниже, а развитые страны более чем в 10 раз ниже в данном списке.





График 1. Отношение подушевого ВВП к размеру минимальных требований к капиталу страховщика.

Более того, объём собранных премий в расчёте на одного человека в Узбекистане в десятки раз меньше, чем в соседних странах. Например, в Казахстане и России в среднем на одного человека приходится 68 долларов и 146 долларов соответственно, тогда как в Узбекистане — 6,7 доллара. Самые высокие показатели у США — 3681 доллар. Более того, в Узбекистане наблюдается самая низкая доля собранных премий на человека по отношению к ВВП на душу населения — 0,37%, в то время как в России, Турции и Украине этот показатель превышает 1,3%.





График 2. Объём собранных премий на душу населения и её доли от подушевого ВВП, в долл. США. (Данные взяты из источников [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] и переведены в долл. США по курсу на 10 июня 2020 года.)

Согласно постановлению президента, со следующего месяца минимальные требования к капиталу страховых компаний, занимающихся добровольным страхованием, увеличатся вдвое, тогда как собранные страховые премии за 2019 год по рынку выросли на 41,5% и только за счёт прибыли покрыть рост капитала невозможно.

В среднем по рынку на каждую компанию приходится 61 млрд сумов собранных премий в год. Чтобы обеспечить рост капитала с 15 до 25 млрд, компании нужно вложить дополнительно 10 млрд, т. е. показать доходность около 16%, тогда как средняя доходность по чистой прибыли публичных страховых компаний сильно ниже. Например, маржа чистой прибыли по АО «Алском» за 2019 год составила 9%, Кapital Sug’urta — 5,7% (2018), «Узагросугурта» — 3%, «Кафолат» — 11%. Для мелких компаний маржинальность должна быть ещё выше, а значит, они должны увеличивать средние ставки по страхованию и делать его более дорогим, что приведёт их к потере клиентов и уходу с рынка.

Можно сделать вывод, что практика увеличения минимальных требований капитала страховщиков в Узбекистане является губительной для развития конкуренции на рынке со стороны небольших частных игроков.

Тем более это становится очевидно из-за последствий крупных форс-мажорных факторов — штормового ветра в Бухаре, прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и, конечно, вынужденной приостановки многих сфер экономики страны из-за карантинных мер. В такой ситуации необходимо как минимум отсрочить введение сроков действия новых требований к размеру капитала на ближайшие 12 месяцев, дав возможность компаниям разработать новые стратегии развития в сложившихся условиях с учётом возможных рисков продолжения карантинных мероприятий.

При относительно небольших объёмах премий на человека и объёме ВВП у страховщиков достаточно высокие требования к капиталу. Замена минимальных требований к капиталу другим инструментом может способствовать более активному росту рынка. Например, можно использовать практику поддержания коэффициента маржи платежеспособности, как в Японии, или коэффициента капитала на основе риска, как в Южной Корее. Таким образом, объём бизнеса и премий будет определять необходимый уровень капитала, и все компании будут находиться в равных условиях.

Если хочешь расти и увеличивать бизнес, нужно найти дополнительный капитал. Такая система успешно и много лет действует в банковском секторе в виде требований к достаточности капитала. Почему же этот опыт не может быть распространён и на страховой бизнес?





* Из-за недоступности точных данных по размеру капитала всех компаний размер капитала компаний, выделенных курсивом, указан предположительно по размеру минимальных требований в их сфере страхования, а сумма остатка была поровну поделена между остальными крупными компаниями. Нажмите для увеличения.

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