С 19 июня жаркий воздух с районов Туркменистана постепенно вытеснит прохладу предыдущих дней, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

В пятницу по центральным и восточным районам воздух прогреется до отметки +33…+35 градусов, что близко к нормальным значениям для этого дня, отметили синоптики. По северу, югу и пустынной зоне вынос жаркого воздуха будет более интенсивным, и температура достигнет значений +38…+40 градусов, что на 2−4 градусов выше нормы.

В выходные дни и в самом начале следующей недели жара охватит всю территорию Узбекистана. Особенно жаркими будут воскресенье и понедельник. Столбик термометра в эти дни поднимется до отметки +39…+42 градусов, в южных районах и пустынной зоне Навоийской и Бухарской областей — до +43…+44 градусов, что на 5−8 градусов превысит среднемноголетние значения этих дней.

Выносу жаркого воздуха будет сопутствовать усиление ветра до 15−20 м/с.

В самые жаркие июни температура воздуха в Ташкенте в начале третьей декады достигала +42…+43 градусов, напомнили синоптики.