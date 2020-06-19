Сенат Олий Мажлиса на пятом пленарном заседании в пятницу одобрил изменения и дополнения в закон «О рациональном использовании энергии».

Хоким Наманганской области, сенатор Хайрулла Бозоров отметил, что в законе предусмотрено создание фонда за счет прибыли, получаемой от энергосбережения, но не указано, как и в каких объемах он будет формироваться.

Министр энергетики Алишер Султанов отметил, что поручением Шавката Мирзиёева Министерство финансов, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство энергетики разработали проект постановления о создании Фонда энергосбережения при Минэнерго, который «готовится к принятию».

«В качестве финансовых источников фонда закреплены источники, предусмотренные в законе „О рациональном использовании энергии“. В частности, отчисления в размере 1% от средств, ежедневно поступающих на расчетные счета энергоснабжающих предприятий от реализации электроэнергии и газа конечным потребителям. Также кредиты и гранты международных финансовых институтов и донорских организаций. Поступления, получаемые за счет использования средств фонда, а также другие поступления, не противоречащие законодательству», — сказал он.

При этом в законе не предусмотрен источник в виде отчислений от ежедневного дохода энергоснабжающих предприятий. В документе имеется информация только о Межотраслевом фонде энергосбережения (статья 18), источниками которого указаны:

прибыль, получаемая за предоставление кредитов и от другой финансово-хозяйственной деятельности фонда;

доля прибыли, получаемой от реализации национальных, отраслевых и региональных целевых программ и проектов в области рационального использования энергии;

добровольные целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

другие поступления, не противоречащие законодательству.

Алишер Султанов также отметил, что средства нового фонда будут направлены на финансирование проектов по повышению энергоэффективности во всех отраслях, внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере ВИЭ с привлечением международных экспертов, а также финансирование энергоаудита в компаниях.

Для обеспечения прозрачности и эффективности использования средств фонда будет создан Наблюдательный совет, указал глава Минэнерго.

Ожидается, что годовой объем поступлений в Фонд энергосбережения прогнозируется на уровне 45 млн долларов.

Согласно вносимым изменениям в закон, Специально уполномоченным государственным органом в этой сфере станет Минэнерго, которое будет осуществлять единую государственную политику в отраслях экономики и объектов социальной сферы в области рационального использования энергии.