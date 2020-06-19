Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пятом пленарном заседании в пятницу одобрил изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Батир Матмуратов сообщил, что сейчас, если водители автомобилей, уступая дорогу машинам пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб для быстрого пропуска, нарушают ПДД и это фиксируется камерами, то они «без вины становятся виноватыми».

По его словам, дополнения, вносимые в Кодекс об административной ответственности, позволят предотвратить такие случаи.

«То есть, если водители, уступая дорогу машинам пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб, нарушат правило, то их не будут привлекать к ответственности. Административное дело будет прекращено, а действия лица будут расцениваться как обстоятельства крайней необходимости», — заявил он.

Председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что за последние 2 года свыше 48 тысяч человек скончались из-за несвоевременного приезда экстренной помощи. За 3 года зафиксировано более 700 фактов, связанных с водителями, не уступившими дорогу специальным автотранспортным средствам.

«На самом деле при любых обстоятельствах им нужно уступать дорогу. Однако, желая уступить им дорогу, другие водители необоснованно становятся нарушителями. То есть водитель платит штраф и в случае нарушения правил дорожного движения, чтобы уступить дорогу, и в случае, когда не уступил дорогу для проезда специальных автотранспортных средств», — отметила глава Сената.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что принятие нового закона — это лишь часть решения проблемы.

«Нельзя установить порядок и дисциплину на дорогах лишь фиксацией правонарушений и наложением штрафов… Нельзя наказывать водителя со следующего дня после принятия закона. Прежде всего, нужно объяснять, обучать, предупреждать, а потом, если не будет слушаться, то тогда назначать штраф», — подчеркнул Танзила Нарбаева.

Согласно пункту 26 Правил дорожного движения, при приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего цвета или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемых ими транспортных средств с включенным ближним светом фар водители обязаны уступить им дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда.

Ранее Министерство здравоохранения неоднократно поднимало вопрос о том, что кареты скорой помощи на дорогах не пропускают, из-за чего врачи приезжают на вызовы с опозданием. Минздрав призывал водителей быть благоразумными и уступать дорогу «скорым».

ГУВД Ташкента ранее публиковало рекомендации по тому, как водители должны себя вести, когда слышат сирену машины скорой помощи. В них впервые говорится о формировании водителями «коридора спасения», как это принято в развитых странах.

После одобрения Сенатом до вступления в силу поправки должны получить подпись президента.