Настали дни, когда одним из ценных активов является время. И тратить свои драгоценные минуты на долгие маршруты и ожидания довольно неразумно. Служба вызова такси Caravan Taxi сделает каждую поездку удобной для пассажиров как по цене, так и по качеству сервиса.

Помимо услуг по перевозке пассажиров в Caravan Taxi имеются:

несколько видов доставок;

встреча гостей в аэропорту и на вокзале;

перегон транспортного средства.





Вызвать такси можно тремя способами: через call-центр, мобильное приложение или Telegram-бот. Автомобили разных марок и производителей доставят пассажиров в любое место по выгодному тарифу.

Оплатить поездку можно наличными и через платежные системы Payme и Click.

Caravan Taxi — гарантия безопасности, комфорта и качества.

Мобильное приложение Caravan Taxi можно скачать по ссылке.

Вызов такси: (+998) 71−244−44−44.

Telegram-бот: @caravantaxibot

Telegram-канал: t.me/CaravanNews

Прием водителей (с эвакуатором): (+998) 95−143−32−32.

Сотрудничество: (+998) 97−711−27−72.

Работа по перечислению: (+998) 95−143−32−32.

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