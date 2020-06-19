Настали дни, когда одним из ценных активов является время. И тратить свои драгоценные минуты на долгие маршруты и ожидания довольно неразумно. Служба вызова такси Caravan Taxi сделает каждую поездку удобной для пассажиров как по цене, так и по качеству сервиса.
Помимо услуг по перевозке пассажиров в Caravan Taxi имеются:
- несколько видов доставок;
- встреча гостей в аэропорту и на вокзале;
- перегон транспортного средства.
Вызвать такси можно тремя способами: через call-центр, мобильное приложение или Telegram-бот. Автомобили разных марок и производителей доставят пассажиров в любое место по выгодному тарифу.
Оплатить поездку можно наличными и через платежные системы Payme и Click.
Caravan Taxi — гарантия безопасности, комфорта и качества.
Мобильное приложение Caravan Taxi можно скачать по ссылке.
Вызов такси: (+998) 71−244−44−44.
Telegram-бот: @caravantaxibot
Telegram-канал: t.me/CaravanNews
Прием водителей (с эвакуатором): (+998) 95−143−32−32.
Сотрудничество: (+998) 97−711−27−72.
Работа по перечислению: (+998) 95−143−32−32.
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