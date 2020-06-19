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Афиша на выходные
20 и 21 июня
Составили для вас подборку всего самого интересного, чем можно заняться на этих выходных.
Посетить онлайн-мероприятие:
Онлайн-выставка Submarines
со 2 июня до 2 июля
Онлайн-трансляция спектакля «Pixel/Пиксель»
20 июня в 19:00
Онлайн-трансляция спектакля «Ромео и Джульетта»
21 июня в 21:00
Эксклюзивный концерт с участием Теодора Курентзиса
21 июня в 19:00
Онлайн-трансляция концерта Take That
с 30 мая по 30 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Реверс»
с 1 по 30 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Волшебная флейта»
с 16 по 30 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Медея»
с 17 по 21 июня
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Посмотреть фильм:
8 фильмов о моде
Документальные и художественные фильмы, которые расскажут о работе модных изданий и позволят соприкоснуться с истоками фэшн-индустрии.
Топ-5 фильмов для просмотра летним вечером
Пять разных жанров, чтобы каждый из вечеров был уникальным.
8 фильмов о моде
Документальные и художественные фильмы, которые расскажут о работе модных изданий и позволят соприкоснуться с истоками фэшн-индустрии.
Топ-5 фильмов для просмотра летним вечером
Пять разных жанров, чтобы каждый из вечеров был уникальным.
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Перекусить на летней террасе:
Shosh Restaurant
с 18:00 до 23:00 каждый день
Black Bear Kofi
с 09:00 до 22:00 каждый день
Shosh Restaurant
с 18:00 до 23:00 каждый день
Black Bear Kofi
с 09:00 до 22:00 каждый день
Прогуляться в парке:
Tashkent City
С 10:00 до 20:00
«Навруз»
С 10:00 до 18:00
Anhor Lokomotiv
С 10:00 до 18:00
Ecopark
С 06:00 до 20:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
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