Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 19 июня выросло на 88 и достигло 5855, сообщило Министерство здравоохранения.

27 новых случаев выявлено среди граждан, находившихся в карантинном центре в Ташкентской области, 61 — в Ташкенте (из них 51 — у контактировавших с заболевшими, 10 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4199. Лечение проходят 1637 пациентов, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.