Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 19 июня выросло на 88 и достигло 5855, сообщило Министерство здравоохранения.
27 новых случаев выявлено среди граждан, находившихся в карантинном центре в Ташкентской области, 61 — в Ташкенте (из них 51 — у контактировавших с заболевшими, 10 — среди населения).
На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4199. Лечение проходят 1637 пациентов, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.
Лилия Хашимова
Вчера ехала в 8 автобусе. Так вот у водителя и кондуктора маски были на подбородке. Одна женщина попросила одеть маску как положено. Так кондуетор ещё и огрызнулся. В автобусе тоже были люди с масками на подбородке. У нас поэтому не уменьшается заболевших.