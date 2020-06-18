Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, сообщило РИА Новости.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — поясняется в сообщении регулятора.

Там также сказано, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Сейчас еженедельно удаляется примерно 2500 материалов о суицидальном поведении, 1300 — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России, пишет агентство.

Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи дешифрования сообщений. Однако, у многих пользователей Telegram продолжал нормально работать. В ведомстве не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.