Официальный представитель Shell в Узбекистане Global Trade Co-Operation объявил об открытии шоурума в Ташкенте. Перед гостями и жителями столицы открылась возможность приобрести сертифицированные смазочные материалы Shell, не опасаясь подделок.
В официальном шоуруме можно ознакомится с широким ассортиментом смазочных материалов, получить консультацию от специалиста и подобрать все необходимое.
Для автолюбителей имеется бесплатная услуга — подбор моторного масла. Чтобы воспользоваться ей, достаточно заполнить короткую форму. После чего специалист шоурума свяжется с клиентом и предоставит готовое решение.
В ассортимент продукции шоурума входят:
- моторные масла для легковых и грузовых автомобилей;
- гидравлические масла и жидкости для оборудования и коммерческой техники;
- смазки специального и общего назначения;
- редукторные масла;
- компрессорные масла и многое другое.
Ознакомиться с каталогом продукции можно по ссылке.
В шоуруме Shell для покупателей созданы все условия — удобное расположение, квалифицированные специалисты, широкий ассортимент сертифицированной продукции, возможность доставки. Оформить доставку по Ташкенту можно бесплатно, а оплатить — любым удобным способом:
- наличными;
- через платежные системы CLICK и Payme;
- пластиковыми картами Humo и UzCard;
- банковским перечислением.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 98−117−87−11, (+998) 97−450−30−51.
Адрес: ул. Кичик Халка Йули, 2А
Ориентир: магазин ковров SAG
Сайт: premium-oil.uz
Telegram: t.me/ShellService
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