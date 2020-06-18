Официальный представитель Shell в Узбекистане Global Trade Co-Operation объявил об открытии шоурума в Ташкенте. Перед гостями и жителями столицы открылась возможность приобрести сертифицированные смазочные материалы Shell, не опасаясь подделок.





В официальном шоуруме можно ознакомится с широким ассортиментом смазочных материалов, получить консультацию от специалиста и подобрать все необходимое.

Для автолюбителей имеется бесплатная услуга — подбор моторного масла. Чтобы воспользоваться ей, достаточно заполнить короткую форму. После чего специалист шоурума свяжется с клиентом и предоставит готовое решение.





В ассортимент продукции шоурума входят:

моторные масла для легковых и грузовых автомобилей;

гидравлические масла и жидкости для оборудования и коммерческой техники;

смазки специального и общего назначения;

редукторные масла;

компрессорные масла и многое другое.

Ознакомиться с каталогом продукции можно по ссылке.





В шоуруме Shell для покупателей созданы все условия — удобное расположение, квалифицированные специалисты, широкий ассортимент сертифицированной продукции, возможность доставки. Оформить доставку по Ташкенту можно бесплатно, а оплатить — любым удобным способом:

наличными;

через платежные системы CLICK и Payme;

пластиковыми картами Humo и UzCard;

банковским перечислением.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 98−117−87−11, (+998) 97−450−30−51.

Адрес: ул. Кичик Халка Йули, 2А

Ориентир: магазин ковров SAG

Сайт: premium-oil.uz

Telegram: t.me/ShellService

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