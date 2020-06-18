В Узбекистане за последний период зарегистрировано около 2% людей с инвалидностью, в пересчете на общее население — это около 700 тысяч (статистический отдел 2017 года). Процент людей старше 64 лет составляет 10% от общего населения.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что немалая часть жителей нуждается в специальной медицинской и социальной помощи. Людям преклонных лет часто показан уход в силу возраста и общего состояния организма.

Однако есть и другие проблемы, с которыми, помимо основных недугов, могут столкнуться пожилые люди — это изменения кожного покрова из-за длительного сидячего (в инвалидной коляске) или лежачего положения. Изменения происходят за счет длительного сдавливания мягких тканей и частичной блокировки кровотока по капиллярам, что в дальнейшем может привести к пролежням.

Помимо уходовых процедур в больницах и специальных учреждениях появились современные косметические средства для профилактики возникновения пролежней. Специальная косметика для тяжелобольных и лежачих пациентов разработана для качественного гигиенического ухода в домашних условиях. Данные средства во многом облегчают жизнь опекуна и улучшают состояние кожи больного.

С недавнего времени на рынок Узбекистана импортируется косметика торговой марки Seni care из Польши. Средства предназначены для профилактики пролежней и разработаны по запросу специалистов, ухаживающих за тяжелобольными людьми.

В инструкциях к средствам в разделе «Гигиена» выделены три основных пункта ухода:

очищение кожи;

активация и регенерация кожи;

защита кожи.

На первом этапе очищения кожи используется пенка Seni care, не требующая смывания. Ее нужно наносить на загрязненные участки тела и ждать одну-две минуты, чтобы она растворила всю засохшую грязь. Затем все протирается полотенцем или салфеткой без усилия и трения, минимизируя риск возникновения травм на коже.





Почему в данном случае не говорится о воде и мыле? Дело в том, что купать тяжелобольного человека каждый день бывает физически сложно, и порой даже невозможно, если говорить о послеоперационном периоде. Но чистота и ухоженность — это залог хорошего самочувствия пациента. И эти условия должны обязательно выполняться.

Вторым этапом идет регенерация или активация кожи. Рекомендуется переворачивать лежачего пациента и делать массаж мест, больше всего подвергаемых пролежням — спина, ягодичная область и пятки. Во время процедуры массажа и улучшения кровообращения нужно наносить активизирующий гель Seni care. Он улучшает микроциркуляцию крови в коже, снимает мышечное напряжение, одновременно увлажняя и активируя обменные процессы.





Третий этап — это защита кожи от выделений и некачественных впитывающих изделий. В линейке Seni care для профилактики пролежней есть защитный крем с окисью цинка. Это вещество устраняет воспаление и раздражение в местах прилегания кожи к впитывающему изделию. Мазь также предупреждает развитие воспалительных процессов, образование опрелостей и пролежней, ускоряет регенерацию, питает и глубоко увлажняет. После нанесения на кожу создает белый защитный слой на поверхности.





Профессиональные косметические средства для ухода позволяют качественно ухаживать за больными, облегчая жизнь опекунов и улучшая качество жизни людей, требующих особого ухода.

Продукцию Seni care можно приобрести в cетях аптек OxyMed, SAVII и через сервис доставки Express24.

Подробная информация доступна по ссылке.

На правах рекламы.