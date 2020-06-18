Правительства Узбекистана и России согласовали совместную «дорожную карту» по углублению промышленной кооперации между двумя странами, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Документ предусматривает реализацию ряда новых проектов в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, электротехнической сфере, энергетике, автомобилестроении, нефтегазовой отрасли.

Согласование прошло в ходе видеоконференции заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя председателя правительства России Алексей Оверчук 17 июня.

Стороны также обсудили перспективы создания совместных транспортно-экспедиторских предприятий, логистических и оптово-распределительных центров для хранения и транспортировки плодовоовощной продукции на территории обеих стран.

«Это позволит существенно снизить транспортные издержки и будет существенно способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между Узбекистаном и Россией», — отметили в министерстве.

«Была достигнута договоренность ускорить имплементацию согласованных проектов и инициатив с ежемесячным рассмотрением хода их реализации», — добавили в МИВТ.