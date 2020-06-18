На Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭС) 17 июня произведен комбинированный пуск второй парогазовой установки (ПГУ) мощностью 280 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Напомним, в апреле была запущена первая ПГУ в рамках модернизации объекта. Работа обеих новых установок позволит покрыть потребности в электроэнергии населения Каракалпакстана и Хорезмской области.

Строительство новых ПГУ реализуется южнокорейским консорциумом Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction. Газовые турбины и два генератора поставила компания General Electric.

Финансирование проекта общей стоимостью 678,2 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Азиатского банка развития в размере 300 млн долларов, а также средств узбекской стороны.