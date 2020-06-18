Жилой комплекс Parkwood от компании NovaStroy получил престижную международную премию в области недвижимости International Property Awards в номинации Residential Development.
International Property Awards завоевала репутацию влиятельного профессионального международного события в области недвижимости, девелопмента, дизайна и архитектуры. Премия была основана 25 лет назад в Великобритании. Изначально она проводилась только в пределах страны и включала в себя всего 10 категорий. Однако благодаря успешным результатам в 2008 году были учреждены премии в Азии, Америке и Европе. На данный момент International Property Awards также популярна в Арабских эмиратах, Африке, России и Казахстане. А в 2020 году премия была учреждена в Узбекистане.
С 1995 года International Property Awards является престижным событием в области недвижимости. Компания NovaStroy выдвинула проект Parkwood, предоставив портфолио с детальным описанием. Его оценивали члены жюри International Property Awards — специалисты из Лондона — по единой структуре критериев и баллов. Проект Parkwood одержал победу 5 star в категории Residential Development, что дало ему статус одного из ведущих ЖК в Узбекистане.
Целью компании всегда было изменение лица города в лучшую сторону — создавать красивую и качественную архитектуру, отличающуюся от той, что есть сейчас. А счастливые лица жителей NovaCenter, NovaCenter II и NovaGarden мотивировали компанию развиваться и двигаться дальше.
Совместно с командой архитекторов Chand Architecture было принято решение создать настоящий экологический проект с завораживающей архитектурой и озеленить не только территорию жилого комплекса, но и весь дом по вертикали.
Ключевыми моментами выбора победителей в данной категории были следующие факторы:
- расположение и структура жилого комплекса;
- план, внешний вид и архитектура фасада;
- система безопасности и охрана;
- устойчивое развитие и инновационный подход;
- маркетинговая стратегия.
Победа в данной категории масштабной международной премии International Property Awards закрепила цели и направления компании на будущее — создавать проекты мирового уровня в Узбекистане.
Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.
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