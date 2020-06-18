Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «КамАЗа» 18 июня в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Около 6:00 на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге рядом с кафе «Дилшод» водитель «КамАЗа» въехал в установленный на обочине дороги рекламный щит. В результате ДТП в салоне грузовика начался пожар. От полученных травм водитель скончался на месте.

В момент происшествия рядом со щитом находился молодой человек, чья личность устанавливается. Он скончался в больнице, куда был доставлен с ожогами.

Причины ДТП выясняются, отметили в ГУВД.