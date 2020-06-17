Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса в Великобритании являются научным прорывом, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщило РБК.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на искусственной вентиляции легких на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%.

Дексаметазон — это стероид, который используется с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство, отмечает РБК. Его применяют в том числе в онкологии. ВОЗ отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни.

Пока что исследователи из Оксфордского университета раскрыли предварительные результаты применения препарата. В ближайшее время ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить свои рекомендации по лечению COVID-19.

В конце мая ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохина в качестве метода лечения коронавирусной инфекции. Решение было принято после того, как авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования, в которых говорится о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Тестирование лекарства проходило в 10 странах. Сейчас ученые оценивают его безопасность при лечении COVID-19.