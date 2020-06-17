Приём учащихся в президентские школы на текущий учебный год будет организован в следующем учебном году. Об этом сообщили в Агентстве по развитию президентских, творческих и специализированных школ.

Решение принято исходя из ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а также из-за неопределенности, связанной с прибытием экспертов Cambridge Assessment International Education, обеспечивающих прозрачность отбора детей.

В действующие президентские школы в Ташкенте, Нукусе, Намангане и Хиве вступительные экзамены в 5-й класс на 2020/2021 учебный год переносятся на следующий год (учащиеся будут приниматься в 5-й и 6-й класс).

Прием в президентские школы, запланированные к открытию в Бухаре, Джизаке, Карши, Самарканде и Ферганае (с 5-го по 10-й классы), а также в творческие школы имени Рузы Чарыева в Сурхандарьинской области и Мухтара Ашрафи в Бухарской области (с 7-го класса) будет проводиться в следующем году.

С учетом заполненности классов в существующих творческих школах открытие новых классов в этом учебном году не предусмотрено.

Информация о приема на 2020/2021 учебный год в специализированные школы имени Мухаммада аль-Хорезми, Мирзо Улугбека и Абу Али ибн Сино будет объявлена после решения организационных вопросов, отметили в агентстве.