Военнослужащие из 12 стран, в том числе из Узбекистана, прибыли в Москву и принимают участие в тренировках парада Победы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на интервью газете «Красная звезда» главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

По данным главкома, делегации прибыли из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино, сказал Олег Салюков.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в войне против фашизма начнется 24 июня в 12:00 по ташкентскому времени.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял приглашение посетить парад Победы. Визит также подтвердили главы стран Центральной Азии, Беларуси, Молдовы, Сербии и Хорватии.