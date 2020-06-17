Коронавирус изменил экономическую ситуацию во всем мире. Настало время подвести итоги его воздействия на бизнес.

Некоторые виды вложений не оправдали себя. Многие отрасли бизнеса ощутили значительный спад: туризм, общепит, транспорт, индустрия развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами, рынок недвижимости, аренда нежилой недвижимости, строительство, сфера услуг и другие.

Последствия пандемии еще не в полной мере ощутимы, а эксперты полагают, что грядет глобальный кризис. В таких условиях финансы будут менее доступны, и это скажется на выживаемости действующего бизнеса, нуждающегося в финансовой подпитке.





В будущем всех ждет эпоха высокой турбулентности в бизнесе. Поэтому важно выбрать сферы деятельности, которые будут устойчивыми в кризис. Время делать правильные вложения.

Кризисы всегда открывают новые возможности, поэтому в такие времена стоит инвестировать. Именно в такой ситуации были проинвестированы многие стартапы, ставшие затем известными — Uber, WhatsApp и другие. Строя инвестиционную стратегию на будущее, нужно учитывать прошлое и макроэкономические циклы.

Многих частных инвесторов, сумевших сделать накопления и подуставших от активного бизнеса, интересует прибыль от их вложений. Такой инвестор ищет различные способы инвестирования с целью получения прибыли, для которой не нужно заниматься операционной деятельностью компании, кроме естественного контроля. Ведь при этом деньги работают на него.

Одним из видов инвестиций являются вложения в действующие или новые бизнес-проекты. Они могут принести прибыль, превышающую доходы от традиционных вложений — депозитов в банках, ценных бумаг, недвижимости, криптовалюты и других.

Так, к примеру, на инвестиционной площадке UZINVEST.UZ собраны проекты, средняя рентабельность которых варьируется в пределах 80−100%. Такой высокий показатель и инвестиционная привлекательность бизнес-проектов стали возможными благодаря инвестиционному климату и множеству незанятых конкурентами ниш. На инвестиционной площадке UZINVEST.UZ инвестор получает доступ к большой базе бизнес-идей объемом более тысячи проектов.





Вкладываясь в бизнес-проект, инвестор в первую очередь интересуется прибыльностью проекта. Но при этом ему следует учитывать и другие особенности — гарантии возвратности вложений, сроки возврата инвестиций и возможность быстрого выхода из бизнеса в случае необходимости. Не менее важны устойчивость к кризису, финансовая прозрачность реализации проекта, контроль за действиями органов управления и исполнения бизнес-плана, возможность масштабирования бизнеса и другие.

Все эти вопросы поможет раскрыть команда экспертов инвестиционной площадки UZINVEST.UZ, которая отбирает из множества проектов инвестиционно привлекательные, исходя из приоритетных для инвестора отраслей бизнеса и его финансовых возможностей.

Отличительной особенностью инвестиционной площадки является то, что с целью минимизации рисков инвестирования эксперты могут провести Due Diligence — процедуру составления объективного представления о проекте. Она включает в себя правовой и финансовый аудит бизнеса, в том числе анализ обеспечительных инструментов, гарантирующих возвратность инвестиций.

Кроме того, UZINVEST.UZ предлагает инвестирование в проекты на условиях долевого участия с применением следующих инструментов, которые обеспечат возвратность инвестиций и минимизируют риски потери вложенных средств:

Сделка РЕПО. К примеру, инвестор и инициатор инвестиционного проекта договорились о распределении между собой доли в бизнесе на условиях 50/50. В целях обеспечения сохранности и возвратности вложений инвестора предлагается временное увеличение доли инвестора до 90% на следующих условиях. По сделке, условно называемой РЕПО, инвестору переходит до 90% доли в бизнесе на условиях возвратности 40% полученной доли после погашения инвестиций. Таким образом, инвестор получает юридический и финансовый контроль над компанией, в том числе контроль над целевым использованием денежных средств. Страхование. Страхование риска ответственности за нарушение договорных обязательств от не исполнения принципалом/должником денежных обязательств перед бенефициаром/кредитором.

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