Международная группа компаний Humans 16 июня представила первую версию своего мобильного приложения в Узбекистане. Финтех-платформа объединит в себе услуги виртуального мобильного оператора (MVNO), финансового сервиса, витрину товаров и услуг и кешбэк с каждой покупки. Об этом в ходе онлайн-презентации в минувший вторник заявил основатель компании Владимир Добрынин.

По его словам, приложение позволяет каждому контролировать, сколько платить за связь, и следить за тем, как работают другие приложения на смартфоне.





«Это суперприложение позволяет вам контролировать ваши деньги, быстро и удобно — в один клик. И вы можете контролировать расходы не только по карте Humans, но и по другим вашим картам. Вы можете оплатить в этом приложении любую услугу или товар, счет в ресторане, мобильный телефон, продукты, счет за свет или счет за детский сад», — отметил предприниматель.

При оплате услуг партнеров Humans сервис будет предоставлять пользователю кешбэк (возврат части стоимости услуг на счет).

С 30 июня запускается возможность оплачивать услуги и товары онлайн и получать кешбэк. Запуск мобильного оператора и финансового сервиса запланирован на 18 августа.

«С 18 августа можно будет получить за 2 минуты в нашем офисе продаж банковскую карту Humans Visa абсолютно бесплатно и переводить деньги без комиссии. Также с 18 августа можно будет получить SIM-карту Humans и управлять всеми расходами на связь», — заявил Владимир Добрынин.

Компания выпустила первую версию мобильного приложения за два месяца до старта мобильного оператора и банка, чтобы дать возможность принять участие в бонусной программе. Для этого нужно скачать мобильное приложение и привязать банковскую карту платежной системы Uzcard или HUMO.

Накопленные бонусы можно будет потратить на следующие предложения: безлимитный доступ к Telegram или безлимитную связь на всю жизнь, красивый номер банковской карты и другие.

Владимир Добрынин отметил, что Humans сотрудничает с порядка 15 тысячами партнеров. Объем инвестиций составляет около 15 млн долларов. Компания планирует через год-полтора расширить свою клиентскую базу до 5 млн человек.

Предприниматель выразил уверенность, что телеком-инфраструктура в Узбекистане будет развиваться.

«Проникновение SIM-карт в Узбекистане порядка 70%. Я верю, что неизбежно это проникновение достигнет 150%, то есть в ближайшие три года нас ждет большое количество клиентов, которые покупают SIM-карты, смартфоны. Количество SIM-карт будет увеличиваться и сотовые операторы будут неизбежно за этим поспевать. Они будут расширять свои каналы, строить базовые станции, расширять емкость своих систем. Поэтому я уверен, что качество связи в ближайшее время улучшится», — сказал он.

Бизнесмен заявил, что «практически все страны СНГ проходили через эту точку». «Буквально вы не узнаете рынок связи через год-полтора», — заявил Владимир Добрынин.

ООО Humans входит в группу компаний Humans, основанную в 2016 году. Группа сфокусирована на разработке технологических проектов в финансовом секторе, телекоммуникациях, в области обмена информацией и медицине. Офисы Humans расположены в Сингапуре, Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Ташкенте. Среди работающих проектов группы — HR-tech платформа HUMANS.net, использующая искусственный интеллект для поиска работы и людей.

Владимир Добрынин — серийный предприниматель с многолетним опытом развития международного бизнеса. Имеет диплом инженера и степень MBA Стокгольмской школы экономики. Основная специализация — телекоммуникации, банковское дело, современные технологии, брендинг, корпоративные стратегии и управление продуктами. Создал анимационный сериал в 3D для детей дошкольного возраста BOOBA. Руководил крупнейшим виртуальным мобильным оператором в Европе YOTA. В разное время занимался развитием технологических проектов в 12 странах.