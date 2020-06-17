Центральный банк Узбекистана опубликовал краткий обзор внутреннего валютного рынка за май. Согласно ему, за последний месяц спрос на иностранную валюту со стороны хозяйствующих субъектов был умеренным. Спрос и предложение в сегменте операций с физическими лицами относительно стабилизировались.

Общий объем операций на внутреннем валютном рынке в мае составил 1,2 млрд долларов, снизившись по сравнению с апрелем в 1,1 раза.

Динамика спроса на иностранную валюту в разрезе сегментов внутреннего валютного рынка (млн долларов)

Операции с юридическими лицами

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц сохранился на уровне предыдущих месяцев этого года и составил 1,025 млрд долларов.

В частности, на внебиржевом валютном рынке хозяйствующие субъекты приобрели 258 млн долларов, в то время как объем операций на валютной бирже составил 767 млн.

Динамика объемов операций на внебиржевом валютном рынке в январе-мае (прямые операции банков с юридическими лицами)





Иностранную валюту покупали преимущественно для оплаты импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения (63%) и импорта товаров народного потребления и лекарств (21%), а также для погашения иностранных кредитов (13%). Остальные 3% приобретены для прочих целей.

Количество хозяйствующих субъектов, приобретавших иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в мае, составило 5823, увеличившись на 852 по сравнению предыдущем месяцем (4971).

Операции с физическими лицами

Объем иностранной валюты, проданной физическими лицами через обменные пункты, составил 354 млн долларов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с апрелем. Купили физические лица иностранную валюту на 217 млн долларов, что на 32% меньше, чем аналогичный показатель в апреле (321 млн долларов).

Через системы международных денежных переводов в мае поступило 485 млн долларов, что по сравнению с апрелем больше в 1,9 раза, или на 235 млн долларов.

Объем операций с физическими лицами в январе-мае

Предложение иностранной валюты

Совокупный объем предложения иностранной валюты на валютном рынке (без учета интервенций Центрального банка) в мае составил 892 млн долларов, увеличившись в 1,1 раза по сравнению с апрелем.

Источники формирования предложения на внутреннем валютном рынке





Валютные интервенции Центрального банка в мае основывались на принципе нейтральности золотовалютных резервов и находились в пределах объема монетарного золота, купленного у узбкистанских предприятий-производителей в течение данного периода, отмечают в ЦБ. Величина интервенций составила 350 млн долларов.

Объем операций на валютной бирже в январе-мае (млн долларов)





В структуре источников финансирования импорта в январе-мае доля средств, приобретенных на внутреннем валютном рынке, составила 56%, доля финансирования импорта за счет собственных средств в иностранной валюте составила 20%.

Источники финансирования импорта в январе-мае 2020 года





Динамика обменного курса

По данным Центробанка курс национальной валюты в течение мая обесценился на 0,15% с 10133 сума за доллар до 10148 сумов за доллар.

Динамика курса доллара к суму на торгах на республиканской валютной бирже в январе-мае (сум за доллар)



