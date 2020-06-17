«Газета.uz» делилась историями наших соотечественников, которые не смогли вернуться в Узбекистан. Теперь редакция приводит истории иностранцев, которым пришлось остаться в нашей стране из-за закрытия границ и приостановки авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

Наши герои пережили большие события жизни на чужбине: кто-то нашел свою судьбу, а кто-то пропустил рождение ребенка.

«Хотим вернуться к своему дому на колесах» — Ян и Силке Нойманн, Германия

Мы — пара из Германии, решившая путешествовать по миру в своём фургоне Volkswagen T4. Когда мы были в Казахстане, нам пришлось отвезти фургон на ремонт. Там мы могли находиться не более 30 дней, а ремонт фургона длился дольше. Поэтому нам пришлось уехать, и 22 февраля мы отправились в Узбекистан.





Мы хотели просто посетить некоторые места и вернуться обратно. Мы не планировали оставаться в Узбекистане долго и взяли с собой совсем немного вещей: две футболки, немного белья и куртку.

Посетив Ферганскую долину, мы сели на поезд до Ташкента. Когда мы прибыли к границе, она уже были закрыта. Нас не пустили в Казахстан. Не пустили не из-за того, что нам нужна была виза, а из-за коронавируса. Сейчас правила изменились: теперь нам нужна виза, но получить ее мы не можем.

Теперь нам придется остаться в регионе «навсегда». Может, до зимы. Все наши вещи в Казахстане. Абсолютно все. Мы продали все, что у нас было, чтобы иметь возможность путешествовать. В Германии у нас ничего не осталось.

Мы связывались с посольствами Германии и Казахстана, но помощи получили совсем немного. Немецкое посольство не пускает своих граждан в здание, поэтому нам пришлось говорить с сотрудником милиции.

Посольство организовывало эвакуационный рейс в Германию, но там у нас нет места жительства. Наш дом — на колесах, и он в Казахстане. В казахстанском посольстве никто помогать не хочет. Там считают, что это не их проблема.

Нам пришлось арендовать жилье в Ташкенте. Обычно мы живём в своём фургоне и не тратимся на жилье. Поэтому жизнь в Узбекистане для нас очень дорогая. Чтобы заработать на жизнь, я работаю онлайн в качестве диетолога. Но это не самая лучшая ситуация. Я всегда занята работой и готовкой — у нас сейчас просто скучная жизнь не в той стране.





Наши арендодатели самые лучшие люди, которых только можно себе представить. Они во всем нам помогают, и мы не чувствуем себя одиноко.

Мы считаем, что узбекское правительство справилось с вирусом намного лучше чем Германия. У вас по телевизору шли школьные программы, а дети в Германии не получали никакого образования с конца марта.

У вас очень простые правила. Например, нужно носить маски в общественных местах. В Германии сначала сказали, что маски бесполезны. Но в мае они увидели, что в странах, где введен масочный режим, ситуация лучше. Тогда ФРГ определила много правил по ношению масок. Например, в метро нужно было носить маски, а в междугородних поездах это было необязательно — никто ничего не понимал.

В Узбекистане был реальный карантин. Страна закрыла границы на следующий день после первого случая заражения, а Германия — лишь спустя два месяца.

Сейчас там более 187 тысяч заболевших и почти 9 тысяч смертей. Численность население Германии всего в 2,4 раза больше, чем в Узбекистане. При этом инфицированных больше почти в 40 раз, а смертей — в 450 раз! Звучит невероятно, но это горькая правда.

Узбекское правительство даёт очень объемную информацию, и мы чувствуем себя в безопасности. Мы более чем рады, что не оказались в Германии в такие тяжелые времена.





Чем быстрее мы покинем Узбекистан, тем лучше. Нам нужно вернуться к своему фургону.

Если мы когда-нибудь вернемся сюда, то не останемся здесь надолго. Регистрационный процесс для туристов очень дорогой: до 5 долларов в сутки. При этом ты ничего за это не получаешь. Кроме того, регистрация не предусмотрена для тех, кто путешествует и живет в доме на колесах. Регистрацию могут сделать только узбекистанцы с картой Uzcard. Это уникальная в своем роде система. Она очень раздражает независимых путешественников и заставляет их чувствовать себя нежданными.

«Моя дочь родилась, когда я был далеко» — Ахмед Абдулбасет Элшетри, Египет

12 марта я приехал из Таджикистана по делам. Через пять дней я должен был уехать. Но, к сожалению, границы закрылись.

Думаю, как только границы с Таджикистаном откроются, я уеду. Посольство предложило помощь, которую оно может оказать, но вопросы с таджикской стороной не решились. Рейсов не было, пересечь границу без визы я не мог. А визы не выдавались с марта. Я забронировал билеты на некоторые неподтвержденные рейсы в надежде, что хотя бы один из них улетит.

В начале карантина и по ночам мне было очень одиноко. Я мог общаться с людьми лишь в супермаркете и банке. Я провожу время за чтением книг, взял онлайн-курсы и общаюсь со своей семьей.





Сейчас я живу в отеле напротив Алайского базара. У меня есть немного сбережений. Моя семья из Египта поддерживает меня финансово. Цены в Узбекистане невысокие, а расходы на жизнь приемлемые.

Коронавирус погубил все мои планы. Моя жена должна была рожать, я хотел быть с ней рядом в этот момент. Моя дочь появилась на свет, когда я был далеко.

Я понял, что я не стоит путешествовать во время пандемии и надолго оставлять свою семью. Будь у меня шанс повернуть время вспять, я бы все равно совершил эту поездку, но только со своей женой.

«Я встретила свою судьбу в Андижане. Мы хотим здесь пожениться» — Дженнифер Уиддон, США

3 марта я приехала в Андижан, чтобы пройти двухмесячный языковой курс по изучению русского языка. Я хотела немного сменить обстановку и уехать из своего родного Лос-Анджелеса. К тому же у меня есть прекрасный друг из Ташкента. Я знала, что мне не будет одиноко, ведь рядом со мной будет его семья.

Когда мне сказали, что границы закрылись, я расстроилась. Уроки русского отменили, и мне пришлось сидеть дома весь день. Я планировала уехать в апреле, но теперь мне кажется, что я останусь здесь до сентября.

Эта поездка дала мне возможность увидеть истинную красоту Узбекистана и понять важность семьи, друзей и общества. Когда я читала новости о том, что люди в Америке запасались туалетной бумагой, мои соседи в Узбекистане предлагали мне еду и говорили, что я никогда не останусь без помощи. Нужно только попросить.





Я поражена красотой этой страны, ее гостеприимством. Мне повезло оказаться там, где соседи каждый день приглашают к себе на обед и угощают фруктами раз в неделю.

Во время карантина я оставалась дома, читала книги, учила русский язык и писала сценарий для телевидения. Мне удалось получить пару маленьких контрактов по своей основной работе (я контент-менеджер веб-сайта), но сейчас с финансами немного туго.

Я провожу время с другом, готовлю еду, рыбачу и ужинаю со своими замечательными узбекскими друзьями. Я люблю Америку всей душой, но эта поездка дала мне понять, что нам нужно чаще оглядываться назад и помогать друг другу, иначе наша цивилизация дальше не продвинется.





Я планирую вернуться в Узбекистан и надеюсь, смогу начать здесь бизнес. Я разговаривала с несколькими компаниями, которые производят одежду и обувь. Теперь я планирую рекламировать и продавать их продукцию в Америке, когда вернусь домой. Это моя новая цель.

Кульминацией этой поездки стало то, что через своих друзей я познакомилась с Димой, молодым человеком из России. Ему очень нравится Андижан, он даже принял ислам. Он тоже не смог уехать из-за коронавируса. Мой русский был ужасен, так же как и его английский, но мы как-то могли шутить и ужинать в городе. Недавно мы обручились. Мы планируем свадьбу ближе к зиме. В сентябре я поеду в Россию, чтобы познакомиться с его семьей. Это стало самым большим благословением для нас. Мы хотим сыграть свадьбу в Андижане, а после — остаться тут жить.





«Чувствую себя безопаснее в Узбекистане, нежели во Франции» — Мари Лефевре

Я приехала в Узбекистан из Монголии в октябре 2019 года. Должна признаться, знала о стране и ее культуре очень мало. Живу в Ташкенте. Мне очень нравится этот город. Здесь я работала в школе. Мой контракт закончился в конце учебного года, поэтому планирую уехать в июле.

Коронавирус обрушил все мои планы на путешествия. Я планировала посетить Хиву, Нукус и Аральское море со своими дочерьми. Все это отменилось, и мы остались в Ташкенте.





Посольство Франции само связалось со всеми своими гражданами, зарегистрированными в Узбекистане. Я не улетела чартерным рейсом, потому что чувствую себя безопаснее в Ташкенте.

Мне очень повезло, что я смогла продолжить работу из дома на карантине. Мое финансовое положение не пострадало. Я не чувствую себя одинокой. Мои дети держат меня в тонусе. Единственное, о чем я глубоко сожалею, — мой муж не смог навестить нас в марте.

На карантине я помогала дочерям с учебой, а в свободное время пекла хлеб и занималась йогой. Я никогда не думала, что буду настолько серьезно заниматься спортом.

Ощущение во время карантина было такое, будто мы живем в пузыре. Думаю, если бы мы были в другом месте, мало что изменилось бы. Забавно видеть, как быстро человек адаптируется к окружающей среде и знакомится с соседями. Это воспитывает чувство солидарности в человеке.





Карантин помог мне понять, что границы — это ничто. Понятие гражданства тоже не имеет значения, потому что Узбекистан продлил визы всем иностранцам.

Если бы я знала, что все будет именно так, я бы однозначно совершила это путешествие! Я полюбила каждую секунду, проведенную в Ташкенте. Жизнь в новой культуре обогащает человека, и неважно, какую цену ты за это заплатишь.

«У нас намного больше друзей в Бухаре, чем дома» — Тэнис Уитердийк, Франция

Уже около 14 лет и не менее двух раз в год я приезжаю в Узбекистан со своей супругой. Здесь у нас свой туристический бизнес.

Несколько лет мы с грустью наблюдали за башней Шухова. Она была несправедливо заброшена. Когда президент Мирзиёев объявил проект по реновации исторических монументов за счет частных фондов, мы захотели доказать свою преданность узбекскому народу, став частными инвесторами в проекте реконструкции башни.

Мы установили панорамный лифт и открыли два ресторана. Теперь башня носит название Bukhara Tower.

Bukhara Tower. Фото: starcom68.

В последний раз мы прилетели в Бухару 6 марта и планировали вернуться в Париж 9 апреля. Туристический сезон еще не наступил, мы хотели подготовить своих сотрудников к приему посетителей в ресторане Bukhara Tower. Мы бы все равно приехали, даже если бы знали, что всё обернется именно так.

После введения карантина, наш ресторан закрылся. Сейчас у нас нет доходов. Из-за недавнего шторма в Бухаре мы даже понесли убытки. Но несмотря на это, мы продолжаем платить зарплату своим сотрудникам. У нас самих финансовых проблем нет.

Мы живем в доме наших старых друзей, которые выделили нам отдельную комнату. Здесь мы не чувствуем себя одинокими. У нас очень много друзей в Бухаре, намного больше, чем во Франции.

Фото: Площадка панорамного осмотра Bukhara Tower

Честно говоря, я предпочитаю быть в Бухаре во время пандемии, нежели во Франции. В Узбекистане строгие карантинные правила были введены очень быстро. Здесь нет дефицита масок, люди правильно отнеслись к самоизоляции и оставались дома. Узбекистанцы уважают противоэпидемические правила и следует санитарным инструкциям. Во Франции все страдали от дефицита масок, а власти не давали точных инструкций.

Моя жена, будучи официальным представителем узбекского туристического агентства AuthenticTravel, очень занята. Многие поездки были отложены. Нужно было вносить изменения в контракты и документы.

Я предложил свои услуги и зарубежный опыт в сфере туристических услуг Бухарскому отделению по развитию туризма в качестве волонтера. Также я являюсь консультантом по маркетингу новой курортной зоны Bukhara Desert Oasis and Spa, которая находится в пустыне в 40 км к западу от Бухары. Я очень занят, и делаю это с большим удовольствием для своих узбекских братьев.

Фото: Bukhara Desert Oasis and Spa

Как только авиарейсы возобновятся и границы откроются, мы уедем, но планируем вернуться в Узбекистан через два или три месяца.

Французское посольство в Ташкенте хорошо заботится о своих гражданах. Когда был объявлен карантин, мы сообщили посольству, что можем остаться здесь до возобновления авиасообщения. Мы очень благодарны посольству за их заботу и доброту.

За период карантина для меня ничего не изменилось, кроме того, что у меня появилось огромное желание как можно больше оставаться тут. Мы с супругой любим прекрасный Узбекистан.

«Гордо могу сказать, что жила в Центральной Азии в такое необычное время» — Мари-Вероник Беилли Лефевре, Франция

Я приехала в Узбекистан 29 февраля из Франкфурта. Хотела навестить свою дочь, которая живет в Ташкенте, и открыть для себя Узбекистан. Во Францию должна была уехать 29 марта.

Из-за карантина, моя дочь отменила нашу поездку в Самарканд и Бухару, куда мы хотели отправиться на Навруз.

Первый чартерный рейс полетел во Францию в марте, но я надеялась, что смогу улететь по ранее купленному билету. Мой рейс был отложен четыре раза. Когда я поняла, что этому не сбыться, я решила улететь в мае, но я неправильно поняла представителя компании Uzbekistan Airways и поехала за билетом по неверному адресу.

Я восприняла этот неудачный случай как знак того, что мне предназначено остаться в Ташкенте надолго. Очень радуюсь, что смогла совершить тур по городу в самом начале. Я увидела Ташкент — яркий и разнообразный город.





Я живу со своей дочерью. У меня появилась новая рутина: я помогала дочке (она преподает из дома и делает уроки с моими внуками), стала готовить и много читала. Я регулярно общаюсь с сыном, который остался во Франции со своей семьей. Они не дают мне чувствовать себя одинокой.

Никто из нас не был готов к такому опыту. За время карантина я поняла, что я жизнерадостнее, чем думала.

Я бы однозначно совершила эту поездку, даже если бы знала, как все сложится. Мне почти 72 года, и я гордо могу сказать, что жила в Центральной Азии в такое необычное время.