Лето — подходящий сезон для строительства и ремонта. Компания AKFA Plast согласна с этим утверждением и решила сделать выгодное предложение своим покупателям. С 10 июня по 10 сентября AKFA Plast дарит радиаторы при покупке окон.





Теперь за каждые 20 кв. м приобретенной оконно-дверной продукции AKFA Plast каждый получает в подарок 20 секций алюминиевых радиаторов AKFA Classic 500.





Принять участие в акции можно не выходя из дома. Достаточно позвонить по единому номеру call-центра и оставить заявку. Позже ближайший изготовитель оконно-дверной продукции AKFA Plast сам свяжется с покупателем. Бесплатный замер, консультация, изготовление, установка окон — все это будет сделано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. А приятным бонусом станет ваучер на бесплатные радиаторы.

Количество акционных товаров ограничено.

Дополнительную информацию можно получить на сайте или по телефону call-центра: (+998) 71−203−00−00.

На правах рекламы.