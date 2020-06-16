Заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана, сообщила пресс-служба Государственной филармонии.

Камолиддин Уринбаев (1985 г. р.) — основатель, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Узбекистана. Работал главным дирижером Национального симфонического оркестра (Государственная филармония), а также преподавал в консерватории.

Окончил Государственную консерваторию Узбекистана и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям «исполнительство на народных инструментах» и «оперно-симфоническое дирижирование».