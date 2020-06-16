Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об увеличении числа рейсов по внутренним направлениям.
По данным перевозчика, с этой недели вводится по два новых рейса из Ташкента в Ургенч и Нукус. Кроме того, возобновляется рейс между столицей и Бухарой.
Расписание дополнительных рейсов
Ташкент — Нукус — Ташкент (четверг, воскресенье):
Ташкент — Нукус: 15:30−17:10
Нукус — Ташкент: 19:40−21:00
Ташкент-Ургенч-Ташкент (среда, суббота):
Ташкент — Ургенч: 15:30−17:00
Ургенч — Ташкент: 19:30−20:50
Ташкент — Бухара — Ташкент (понедельник, пятница)
Ташкент — Бухара: 10:30−11:40
Бухара — Ташкент: 14:10−15:10
Билеты можно приобрести на сайте компании, а также в центральной авиакассе в столице и в аэропортах указанных городов.
Напомним, с 18 мая были возобновлены авиарейсы из Ташкента в Нукус, Термез и Ургенч и обратно. На рейсах и в аэропортах действует ряд карантинных ограничений, в частности, обязательно наличие у пассажиров лицевых масок и перчаток.