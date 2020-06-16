Дальнейший экономический рост, благополучие населения и стабильность в регионе Центральной Азии будут зависеть от управления водными ресурсами, говорится в публикации, подготовленной Всемирным банком. Представляем её тезисы.

Экономическая продуктивность водных ресурсов в регионе, по мнению ВБ, остаётся крайне низкой — это одна из основных проблем водопользования, требующая внимания в первую очередь.

В то время как управление питьевым водоснабжением не всегда эффективна — даже в городах не всё население охвачено канализацией, имеющаяся инфраструктура стареет и не обслуживается надлежащим образом, — наблюдается неуклонный рост численности населения и, следовательно, возрастает нагрузка на ограниченные водные ресурсы. При этом нужно учитывать, что климат в регионе быстро меняется и потепление повышает потребность в воде.

Сейчас Центральная Азия не испытывает нехватки водных ресурсов, подчёркивается в публикации. Объёмы доступных водных ресурсов на душу населения в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане превышают показатели половины стран мира. В Таджикистане и Узбекистане водообеспеченность на душу населения ниже, но и эти страны не испытывают дефицита воды.

Все страны Центральной Азии входят в 10% стран с наиболее высоким среднегодовым забором на душу населения. Объёмы забора воды в регионе примерно в пять раз превышают среднемировые показатели. В отдельных случаях нагрузка на систему водных ресурсов остаётся непомерно высокой, говорится в обзоре.

Экономическая эффективность воды очень низка

Низкая экономическая эффективность водных ресурсов обусловлена тем, что в сельском хозяйстве распространены культуры с низкой урожайностью и высоким водопотреблением, а также тем, что эффективность водопользования низкая.

Существует острая необходимость в повышении экономической эффективности ирригации. Все экономики Центральной Азии не используют свой водный потенциал в полной мере, отмечено в публикации.

Ожидаются стремительные изменения

В публикации приведены демографические прогнозы: к 2050 году численность населения региона возрастёт примерно до 90−100 млн человек по сравнению с нынешними менее 80 млн. Долгосрочные прогнозы отличаются неопределённостью — от увеличения текущей численности населения вдвое к 2100 году до некоторого снижения.

Серьёзные экономические последствия будет иметь изменение климата. Потепление в регионе превысит среднемировые показатели. К 2100 году среднегодовые температуры могут повыситься на 5−6 градусов. Потепление приведёт к более раннему таянию снежного покрова и ледников и сдвигу пиковых значений расхода воды в реках с лета на весну.

Прогнозы по количеству атмосферных осадков крайне неопределённы: их количество может как увеличиться, так и снизиться по сравнению с данными прошлых лет. Активный экономический рост потребует перенаправления части воды, используемой для ирригации, в промышленность и сектор услуг.

Инерционное развитие или реформы?

В случае инерционного развития низкая продуктивность водных ресурсов поставит под угрозу продовольственную безопасность и экономический рост. Неудовлетворительный уровень водоснабжения будет задерживать развитие человеческого капитала и может угрожать социальной стабильности, отмечается в публикации. По мере изменения климата в регионе Центральной Азии усугубятся трансграничные разногласия, будет снижаться качество окружающей среды, считают эксперты ВБ.

Что позволит Центральной Азии укрепить водную безопасность и сохранить активный рост в условиях изменения климата? Авторы публикации предлагают такой ответ: правильная государственная политика, в том числе в перераспределении водных ресурсов и рисков, институциональные реформы и инвестиции в модернизацию инфраструктуры, особенно ирригационной.





Иллюстрация: Всемирный банк.

Что включает программа мероприятий по реализации этих задач?

Публикация предлагает два направления работы на национальном уровне:

Инвестиции в сектор водоснабжения и санитарии в целях обеспечения социальной стабильности и развития человеческого капитала. Реформа принципов управления водными ресурсами и ирригацией в целях повышения продуктивности водных ресурсов. Здесь необходимы совместные планы по управлению водными ресурсами бассейнов рек, а также на национальном уровне, учёт водных ресурсов, модернизация ирригационной инфраструктуры. Участие частного сектора в ирригации может способствовать внедрению инноваций и повышению продуктивности.

Важное направление работы на национальном и региональном уровне — инвестиции в меры по адаптации к изменению климата в целях укрепления экономической и социальной устойчивости.

Чтобы подготовиться к усугублению засух, изменению речного стока и увеличению потребности в воде в связи с потеплением климата, нужна работа на национальном и региональном уровнях, говорится в обзоре ВБ. Помимо пяти стран Центральной Азии, данная работа должна охватывать и Афганистан как важного участника бассейна реки Амударьи.

Круг задач включает модернизацию метеорологической службы и системы информации о водных ресурсах, включая краткосрочное и сезонное прогнозирование, корректирование режимов эксплуатации водохранилищ, инвестиции в гидроэнергетику и расширение торговли электроэнергией для более устойчивого экономического ответа на изменение климата.