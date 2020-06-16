В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 14:21 16 июня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3, глубина — 214 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: