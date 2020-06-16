В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 14:21 16 июня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3, глубина — 214 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (524 км) — 2 балла;
  • Наманган (482 км) — 2 балла;
  • Андижан (471 км) — 2 балла;
  • Фергана (416 км) — 2 балла;
  • Гулистан (455 км) — 2 балла;
  • Джизак (458 км) — 2 балла;
  • Самарканд (469 км) — 2 балла;
  • Термез (319 км) — 2 балла;
  • Карши (501 км) — 2 балла;
  • Навои (603 км) — 2 балла.