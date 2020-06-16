В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 14:21 16 июня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,3, глубина — 214 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (524 км) — 2 балла;
- Наманган (482 км) — 2 балла;
- Андижан (471 км) — 2 балла;
- Фергана (416 км) — 2 балла;
- Гулистан (455 км) — 2 балла;
- Джизак (458 км) — 2 балла;
- Самарканд (469 км) — 2 балла;
- Термез (319 км) — 2 балла;
- Карши (501 км) — 2 балла;
- Навои (603 км) — 2 балла.