ONYX — это клиентоориентированный бизнес-центр нового формата от компании NovaStroy, в котором уже на стадии проектирования учтены интересы будущих арендаторов и инвесторов. 17 июня NovaStroy начинает продажи офисных помещений в бизнес-центре.

ONYX был спроектирован одним из ведущих архитектурных бюро Узбекистана — Chand Architecture. Вдохновленные красотой природы, архитекторы Chand Architecture взяли за основу дизайна концепции черный оникс — редкий камень, олицетворяющий благородство и достаток.





Бизнес-центр находится на пересечении трех улиц — Аккурган, Катта Дархон и Мудофаачилар. Центральная локация обеспечивает хорошую инфраструктуру, а также удобную транспортную развязку. ONYX находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Хамида Олимжона», а по улице Оккурган проходят семь маршрутов общественного транспорта и два маршрутных такси.





Приобретение офисных помещений — оптимальное решение как для владельцев бизнеса, так и для инвесторов по ряду причин:

ежегодная прибыль от аренды на вложенный капитал составляет от 16%;

готовый ремонт — подходящее решение для арендаторов, чтобы немедленно приступить к работе, а для инвесторов — возможность сразу же зарабатывать;

в центре предусмотрены нужды малого и среднего бизнеса — доступны планировки от 36 до 850 кв. м;

в БЦ расположены 10 этажей комфортного офисного пространства;

общая площадь офисных помещений составляет 7650 кв. м;

низкий порог инвестиций — от 54 тысяч долларов США;

в бизнес-центре предусмотрен конференц-зал для проведения массовых мероприятий и презентаций вместительностью до 100 человек;

ONYX оснащен тремя лифтами европейского качества.





Строительство проекта находится на активной стадии, а сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2020 года. Это хорошая возможность инвестировать в проект, который уже с конца года начнет приносить прибыль.





Дополнительную информацию можно получить в Telegram-боте и по телефону: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: ул. Аккурган, 31

Ориентир: кофейня Black Bear Kofi по ул. Новомосковская

Facebook: fb.com/onyxbusinesscenter

Instagram: @onyxbc

На правах рекламы.