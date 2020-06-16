Все, кто ищут квартиру в готовой новостройке с благоустроенной территорией, найдут все необходимое в жилом комплексе Novza. Для удобства жителей во дворе находятся беседки в восточном стиле, искусственные водоемы и озеленение, дарящие прохладу, места для прогулок и интерактивные детские площадки.





При проектировании двора также продуман досуг старшего поколения, установлены столики и скамейки в отдаленной зоне.





Здесь также есть еще одна приятная составляющая — зона для барбекю, где жители могут проводить вечера, готовя вкусные блюда и общаясь друг с другом.

Фрагмент зоны барбекю

Для спокойствия и безопасности всех жителей круглосуточно работает охрана, а по всей территории резиденции установлены камеры видеонаблюдения.

В жилом комплексе Novza доступны квартиры с площадями от 44 до 173 кв. м с:

установленными перегородками;

стенами со шпатлевкой;

выполненной стяжкой потолков.

Фрагмент квартиры с предчистовой отделкой

Планировки квартир с площадью 44 кв. м и 110 кв. м:





Комплекс сдан в 2019 году, заселен, а жильцы уже живут полной жизнью.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий

Ориентир: ст. метро «Новза»

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.





Телефон для справок: (+998) 99−848−11−11.

Facebook: fb.com/novza.gh

Instagram: @novza_residence

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