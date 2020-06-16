В районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во вторник, 16 июня, были слышны взрывы и наблюдался дым, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап, которое, в свою очередь, ссылается на военный источник.

По его словам, южнокорейские военные сейчас проверяют, было ли это связано с подрывом расположенного там совместного офиса связи Севера и Юга. Ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявляла, что в ближайшее время Пхеньян «разрушит его до основания».

Кроме того, во вторник Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.

Кэсон, расположенный всего в 50 км от южнокорейской столицы, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.

Тем временем, Вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение за КНДР. По данным агентства Рёнхап, южнокорейские войска приведены в состояние повышенной готовности. Командующим подразделениями на передовых позициях отдан приказ оставаться в местах дислокации.

Напомним, 4 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.

В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.

На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.

Спустя несколько дней, 8 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.

Ким Ё Чжон 13 июня заявила, что распорядилась предпринять следующий шаг, добавив, что право его исполнения будет возложено на Генштаб.