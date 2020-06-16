Министр культуры Озодбек Назарбеков назначен ректором Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, сообщила пресс-служба Минкульта.

Новый институт образован на базе факультета «Узбекское искусство макома» Государственной консерватории Узбекистана и некоторых направлений Узбекского государственного института искусств и культуры. Создание вуза предусмотрено указом президента от 26 мая.

Озодбек Назарбеков будет совмещать работу министра и ректора, отметили в министерстве. Певец возглавил Минкульт в январе этого года, а ранее — с 2017 года — был первым заместителем министра культуры.