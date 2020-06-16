В Наманганской области не выявлено случаев принудительного детского труда, говорится в сообщении Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

По данным ведомства, ранее гражданские активисты, проводившие мониторинги с 30 мая по 7 июня в Папском районе, упомянули о присутствии подростка на хлопковом поле. Для проверки сообщения Государственная трудовая инспекция Наманганской области связалась с активистами и ответственными лицами на местах.

«Изучение деталей появления подростка в поле установило, что ребенок последовал в поле со своими родителями, являющимися наёмными работниками ближайших фермерских хозяйств „Жавлонбек-Жанона-Журабек“, „Абдурауф Поп Чодак“, „Шохзамон Пунгон“, „Саидислом Хожиакбар келажак“, „Поп Голиб Камол“, „Гайрат Чодак Поп“. Подросток прибыл на поле добровольно в связи закрытием школы из-за карантинного режима и в данном случае не принуждался к детскому труду», — заявили в Минтруде.

Как объяснили в министерстве, согласно перечню работ с неблагоприятными условиями труда (№1990, от 29 июля 2009 года), запрещается использование труда лиц, не достигших 18 лет, при ручном орошении хлопчатника и ручной уборке хлопка в сельскохозяйственном секторе. «Однако лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не запрещается участвовать в прополке хлопка», — отмечается в сообщении.

Минтруда напомнило, что Узбекистан положил конец детскому и систематическому принудительному труду в хлопковом производстве и это подтверждают оценки международного сообщества. При этом министерство в сотрудничестве с трехсторонними партнерами продолжает изучать потенциальные риски, рассматривая случаи детского труда «в качестве чрезвычайной ситуации».

В ведомстве отметили, что все региональные инспекции труда проводят разъяснения в фермерских хозяйствах и кластерах о соблюдении трудовых прав сезонных работников, а также с населением — об организации обучения и досуга детей в условиях карантина.

«Кроме того, с учетом увеличения числа обращений через социальные сети в последние дни был усилен контроль за проведением разъяснительной работы по предупреждению принудительного и детского труда и усилению административных и уголовных санкций за этот вид правонарушений», — говорится в сообщении.

Также в Минтруда сообщили, что Генеральная прокуратура сейчас изучает нарушения гражданских прав активистов. Ранее «Фергана» писала, что правозащитниц из Ташкента принудительно поместили на домашний 14-дневный карантин после поездки в Папский район.

Напомним, в январе в Узбекистане усилили административную ответственность и ввели уголовное наказание (в случае повторного нарушения — ред.) за принуждение к труду.