Прошедшие месяцы, без сомнения, кардинально изменили жизнь каждого, разделив ее на до и после. Многие родители, оказавшись наедине с детьми на протяжении всего этого периода, стали более тщательно прорабатывать вопросы их питания, здоровья и безопасности. Тем сложнее доверить ребенка в надежные и заботливые руки сейчас, когда жизнь постепенно начала возвращаться в прежнее русло.





В этот ответственный для всех родителей момент Invento International School объявляет о возобновлении своей деятельности с 15 июня.

Акцент на безопасности

Осознавая серьезную ответственность за здоровье воспитанников, в Invento уделили особое внимание соблюдению всех норм и правил, направленных на обеспечение безопасности детей, их родителей и всех сотрудников детского сада.

В тесном сотрудничестве с санитарными службами ежедневно проводится обработка всех помещений и стирка одежды в специальной химчистке. По всей территории Invento установлены инфракрасные камеры, измеряющие температуру тела, и боксы с антисептиками, а в столовой функционирует пароочиститель для посуды.

С первых дней работы в детском саду Invento используется современное программное и техническое обеспечение. В частности, южнокорейская система безопасности SOLT, которая моментально отправляет уведомления воспитателям в случае непредвиденных ситуаций, и приложение Brightwheel, с помощью которого родители из любой точки мира могут следить за работой детского сада в режиме онлайн.

Кроме того, в Invento International School сосредоточены не только на обеспечении безопасности, но также и на укреплении здоровья воспитанников. С этой целью в детском саду имеются бассейн, спортивный и гимнастический залы, соляная комната для правильного функционирования иммунной системы.





Образование международного класса

Invento International School — это детский сад нового поколения, где каждый ребенок познает мир в атмосфере любви, заботы, творчества и, конечно же, безопасности. Образовательный процесс в Invento направлен на развитие академических, творческих и физических навыков воспитанников. Детскому саду в этом помогают преподаватели и современные методы и формы обучения.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

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