Центральный банк в рамках программ семейного предпринимательства выделит 300 млрд сумов кредитных ресурсов для самозанятых лиц. Такое поручение было озвучено 16 июня на видеоселекторном совещании под председательством президента, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, Министерству финансов поручено ввести систему субсидий безработным гражданам, начинающим предпринимательскую деятельность, для покрытия их затрат, связанных с арендой зданий и сооружений сроком на 3 месяца.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании коснулся вопросов обучения и трудоустройства выпускников. Так, в нынешнем году школы закончили более 451 тысячи, колледжи — 188 тысяч юношей и девушек. Несмотря на увеличение квот приема в этом году, в высшие учебные заведения смогут поступить 103 тысячи, в колледжи-техникумы — 90 тысяч из них. Кроме того, в этом году 71 тысяча студентов заканчивает вузы.

«Который из хокимов ломает голову над этой проблемой, кто лично встретился с выпускниками? Куда и к кому наши юноши и девушки обратятся завтра с просьбой о трудоустройстве? Сформирован ли в регионе резерв рабочих мест для них?» — поставил вопрос глава государства.

Заместителям премьер-министра поручено стимулировать молодых специалистов, решивших работать в отдаленных районах, внедрить систему обеспечения их первичной материальной помощью и жильем.

Министерству занятости и трудовых отношений поручено создать моноцентры «Ишга мархамат» в Каракалпакстане и во всех областях, открыть для молодежи учебные центры по профессиям и основам предпринимательства, а также учебные курсы в махаллинских гузарах.