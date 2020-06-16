По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 16 июня в 06:30 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 112 км. Оно ощущалось в Ташкенте и ряде регионах Узбекистана.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:

  • Ташкент (457 км) — 2 балла;
  • Наманган (353 км) — 3 балла
  • Андижан (326 км -) 3 балла;
  • Фергана (284 км) — 3 балла;
  • Гулистан (414 км) — 3 балла;
  • Джизак (452 км) — 2 балла;
  • Самарканд (495 км) — 2 балла;
  • Бухара (705 км) — 2 балла;
  • Термез (438 км) — 2 балла;
  • Карши (568 км) — 2 балла;
  • Навои (638 км) — 2 балла.

О землетрясении в других городах республики и жертвах не сообщалось.