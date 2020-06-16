По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 16 июня в 06:30 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 112 км. Оно ощущалось в Ташкенте и ряде регионах Узбекистана.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:
- Ташкент (457 км) — 2 балла;
- Наманган (353 км) — 3 балла
- Андижан (326 км -) 3 балла;
- Фергана (284 км) — 3 балла;
- Гулистан (414 км) — 3 балла;
- Джизак (452 км) — 2 балла;
- Самарканд (495 км) — 2 балла;
- Бухара (705 км) — 2 балла;
- Термез (438 км) — 2 балла;
- Карши (568 км) — 2 балла;
- Навои (638 км) — 2 балла.
О землетрясении в других городах республики и жертвах не сообщалось.