Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выявлении 15 июня 183 случаев коронавируса. Из них 29 (днем ранее — 27) подтверждено среди населения, в том числе 25 — в Ташкенте, 3 — в Самаркандской области и 1 — в Хорезмской.

По данным Минздрава, в столице COVID-19 выявлен у продавца вещевого рынка «Чорсу» в Алмазарском районе, который сдал тест на коронавирус «для профилактики» по требованию работодателя. В этом районе инфекция выявлена еще у троих граждан: программиста частной строительной компании Smart House (сдал анализ для выхода на работу), пациента Республиканского специализированного Научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (сдал тест для госпитализации), а также у гражданина, сдавшего анализ в больнице из-за повышения температуры.

Вирус также найден у управляющего проектом строительства многоэтажного дома в махалле «Ханабад» Сергелийского района, а также учителя одной из столичных школ, который обратился к участковому врачу из-за повышения температуры, и его матери.

Кроме того, COVID-19 выявлен у жителя Шайхантахурского района — студента Ташкентского химико-технологического института (был доставлен в инфекционную больницу из-за боли в горле), садовника фабрики Orzu (сдал тест из-за повышения температуры), а также у жителя Чиланзарского района (сдал анализы в больнице на фоне повышенной утомляемости и безостановочного кашля), продавца торгового комплекса «Пойтахт» и специалиста Учтепинского филиала Национального банка Узбекистана.

В Самаркандской области инфекция обнаружена у автомастера в махалле «Чарагбон» Тайлакского района (взят анализ после повышения температуры), сотрудника Ургутского филиала «Хамкорбанка» (после проведения теста у всех сотрудников для профилактики), а также у пациента в этом районе, который хотел получить медицинское направление на лечение от сахарного диабета.

Ранее первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов в интервью программе Zamon канала Sevimli TV отказался раскрывать название строительной компании, где 7 июня у 183 рабочих выявили коронавирус (всего в этот день COVID-19 был выявлен у 195 пациентов).

«Я не могу сказать, в какой строительной компании работают эти строители, поскольку, хотим мы этого или нет, это может нанести ущерб репутации, имиджу компании», — объяснял он.

Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать санитарно-гигиченические и карантинные требования.