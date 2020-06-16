В Ташкенте 9−13 сентября пройдет Неделя бизнес-инициатив государств-членов СНГ, сообщила пресс-служба хокимията столицы. План подготовки к мероприятию утвержден распоряжением правительства.

В рамках недели запланированы туристический и экономический форумы стран СНГ, а также три выставки — экспортного потенциала, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, народного и прикладного искусства стран Содружества. Кроме того, запланированы встречи в формате B2B и B2G.

Напомним, Узбекистан в 2020 году председательствует в СНГ. В конце мая проведена встреча Совета глав правительств (СГП) стран СНГ. Следующее заседание планируется провести 6 ноября в Узбекистане.

Кроме того, под председательством Ташкента уже состоялись заседания Экономического совета, Совета министров иностранных дел, Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран Содружества.

Ранее узбекистанский МИД сообщал, что в период председательства Узбекистана в СНГ планируется подготовка и принятие более десяти концептуальных документов, направленных на развитие многостороннего взаимодействия. На год намечалось около 70 мероприятий различного уровня и формата.