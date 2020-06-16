Всего четыре дня остается до окончания скидок до 30% на покупку квартиры во всех жилых комплексах Bizning Uylar Development.
Bizning Uylar Development ориентируется на предпочтения людей, решивших приобрести квартиру в жилых комплексах компании. Именно это позволяет проектировать и воплощать оптимальные инфраструктурные, инженерные, планировочные и технические решения в таких жилых комплексах, как Olmazor Business City, Yangi ChoshTepa и Manzara.
Приятным бонусом для будущих владельцев станет то, что квартиры во всех ЖК Bizning Uylar Development поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.
Все, что необходимо сделать — прийти в один из офисов продаж и выбрать подходящую квартиру.
Предложение ограничено.
Адреса офисов продаж Bizning Uylar Development:
- ЖК Yangi ChoshTepa: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.
- Olmazor Business City: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г Ориентир: перекресток Северный Алмазар.
- ЖК Manzara: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.
Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Instagram: @bizninguylar
Facebook: fb.com/bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
Сайт: bizninguylar.uz
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