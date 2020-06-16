Всего четыре дня остается до окончания скидок до 30% на покупку квартиры во всех жилых комплексах Bizning Uylar Development.





Bizning Uylar Development ориентируется на предпочтения людей, решивших приобрести квартиру в жилых комплексах компании. Именно это позволяет проектировать и воплощать оптимальные инфраструктурные, инженерные, планировочные и технические решения в таких жилых комплексах, как Olmazor Business City, Yangi ChoshTepa и Manzara.





Приятным бонусом для будущих владельцев станет то, что квартиры во всех ЖК Bizning Uylar Development поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.

Все, что необходимо сделать — прийти в один из офисов продаж и выбрать подходящую квартиру.

Предложение ограничено.

Адреса офисов продаж Bizning Uylar Development:

ЖК Yangi ChoshTepa: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар. Olmazor Business City: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г Ориентир: перекресток Северный Алмазар. ЖК Manzara: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Сайт: bizninguylar.uz

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