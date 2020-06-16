Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) 15 июня передало гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Об этом сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Турции в Узбекистане.

Помощь была доставлена семью грузовиками в областной спортивный комплекс «Алпомыш» в Гулистане. В состав груза вошли 4000 комплектов матрасов, подушек и постельного белья.

Ранее TIKA также передала медикам Узбекистана еще 5000 комплектов средств индивидуальной защиты, включающих защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки и бахилы.