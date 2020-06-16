Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 16 июня выросло на 30 и достигло 5293, сообщило Министерство здравоохранения.

9 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 19 случаев — в столице (из них 15 — у граждан, контактировавших с заболевшими, и 4 — среди населения). Еще 2 случая диагностировано в Ташкентской области у водителей грузовиков международных направлений.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 4019. Лечение проходят 1255 пациентов, из них 14 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.