Yuma Lift — это компания из Ташкента, которая на протяжении семи лет производит и обслуживает пассажирские, больничные и грузовые лифты, а также лифтовое оборудование. Помимо основного вида деятельности, компания производит монтаж и демонтаж на объектах, подготавливает и проводит индивидуальные испытания лифтов, вводит их в эксплуатацию и налаживает работу диспетчерских пунктов.

Цель Yuma Lift — помочь строительным компаниям грамотно организовать работу лифтов в своих проектах, начиная с самой поставки лифтового оборудования компании, заканчивая техническим обслуживанием и освидетельствованием объектов.





На фото: покрасочная линия завода

В компанию обращаются на любых этапах строительства — от начала проектирования до окончания строительства. На стадии разработки конструкций проекта инженеры Yuma Lift проведут грамотную консультацию, объясняя все нюансы эксплуатации оборудования на объекте, и подготовят точные чертежи для проектирования шахт лифтов. По завершении проектов специалисты наладят работу диспетчерской и проконсультируют по дальнейшей эксплуатации.

На фото: испытательная башня лифтов

Движущей силой Yuma Lift считает своих сотрудников. Инженеры компании периодически проходят обучение и повышение квалификации у специалистов мирового уровня. Поэтому технический центр может спроектировать и воспроизвести лифты любой сложности и дизайна.

Так, в проекте для ТЦ «Сугдиён» в Таджикистане инженеры столкнулись с нестандартными размерами лифта. Специалисты Yuma Lift выехали на объект, сделали замеры, подготовили чертежи и объяснили все сложности и нюансы при постройке шахты. Заказчик со своей стороны выполнил все указания инженеров, а в Yuma Lift изготовили ему соответствующие лифты и произвели все монтажные работы. Благодаря точности в расчетах за все время лифты не дали ни одного сбоя.





На фото: цех сборки станций управления и электрических частей лифта

Около двух тысяч лифтов компании установлены и работают во многих жилых домах, общественных и административных зданиях Узбекистана. Воплощение проектов Yuma Lift можно увидеть в Управлении делами аппарата Президента Республики Узбекистан, Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, гостинице «Саёхат», санатории «Замин», Национальном университете Узбекистана и в других зданиях по всей стране.





На фото: основной производственный цех

Yuma Lift предлагает лифты как по индивидуальному дизайну и проектированию, так и стандартные виды со скоростью до четырех м/с с пониженной шумностью и вибрацией и повышенной плавностью хода:

пассажирские — до 1600 кг;

грузовые — до 5000 кг;

больничные — до 1600 кг;

кухонные — до 200 кг.





На фото: шоурум завода

По желанию заказчика компания также предлагает дополнительные опции:

ARD-система эвакуации пассажиров;

камеры видеонаблюдения;

доступ по персональным картам.

Компания Yuma Lift стремится внести свой вклад в развитие экономики Узбекистана. Поэтому она постоянно развивается, осваивая новые технологии, предпринимает активные шаги для экспорта выпускаемой продукции, открывает новые рабочие места и повышает уровень квалификации местных специалистов. Компания уже начала работу по экспорту продукции в Афганистан и Таджикистан, а теперь активно ведет переговоры по экспорту с казахстанскими партнерами.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−478−88−87, (+998) 95−478−87−88.

E-mail: sales@yumalift.uz

Сайт: yumalift.uz

На правах рекламы.