Общенациональное движение «Юксалиш» сделало заявление по поводу инцидента с гибелью жителя Андижана, который подвергся пыткам со стороны сотрудников органов внутренних дел.

А. Абдукаримов был доставлен в отдел внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана сотрудниками отдела 30 мая в рамках рассмотрения заявления о невозвращении драгоценного камня. В этот же день он с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 11 июня он скончался.

Генпрокуратура сообщила, что к А. Абдукаримову было применено незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни. В ОВД Андижана 5 сотрудников уволены, 19 руководителей и других сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Трое сотрудников, обвиняемых в пытках, незаконном задержании и превышении власти, заключены под стражу. Следствие продолжается.

С начала 2020 года это второй известный случай пыток и насилия в отношении задержанных в органах внутренних дел. В конце января в Чиракчинском районном отделе внутренних дел Кашкадарьинской области в результате побоев скончался 32-летний мужчина. На двух сотрудников ОВД Чиракчинского района, подозреваемых в совершении преступления, заведены уголовные дела, первый заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области ушел в отставку по собственному желанию. По данным «Газеты.uz», следствие все еще продолжается. Дело планируют передать в суд до конца недели.

«Юксалиш» напоминает, что еще в июле 2018 года после инцидента в Каттакурганском ОВД Самаркандской области, где оперативный работник публично унизил женщину, Министерство внутренних дел Узбекистана обещало принять решительные меры по выявлению и предотвращению подобных негативных инцидентов, а также чистке рядов органов внутренних дел от нечистых и случайно оказавшихся в них сотрудников.

Во многом эти случаи, отметили в «Юксалиш», подтверждают и обеспокоенность Комитета ООН против пыток, который в декабре прошлого года опубликовал выводы о ситуации с правами человека в Узбекистане, являющемся участником Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В комитете заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями о пытках и жестоком обращении, применяемых по инициативе и с согласия правоохранительных, следственных органов и органов по исполнению наказания, главным образом для получения признаний или информации, которая будет использоваться в уголовном процессе, напоминает «Юксалиш».

Жалобы на пытки, полученные прокуратурой, увеличились в 10 раз с 2017 года по 2018 год, а количество дел, возбужденных на должностных лиц за пытки, не увеличилось соизмеримо, отмечалось в выводах комитета ООН против пыток.

«Юксалиш» также напомнило, что законом «Об органах внутренних дел» установлено, что органы внутренних дел осуществляют свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов граждан. Сотрудникам органов внутренних дел запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник органа внутренних дел также обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

4 апреля 2018 года президент Узбекистана подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

13 декабря 2019 года президент подписал постановление (ПП-4513), согласно которому с 1 апреля 2020 года должен был быть внедрен обязательный порядок видеосъемки действий по задержанию лица, разъяснению ему процессуальных прав, отказу от защитника. С этой же даты на сотрудников правоохранительных органов после задержания ими лица возлагается обязанность по незамедлительному уведомлению о его задержании и месте содержания кого-либо из членов его семьи, а при их отсутствии — иных родственников или близких лиц (поправки об этом внесены в Уголовно-процессуальный кодекс).

«Соответствующим структурам следует обеспечить эффективное исполнение законодательства на практике», — подчеркнуло движение «Юксалиш».

Согласно закону «О прокуратуре», органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью, а также надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, отметили также в «Юксалиш».

«Последняя трагедия в Андижане показывает, что принимаемых мер недостаточно, необходимо кардинальное реформирование системы правоохранительных органов с акцентом на безусловное соблюдение прав и свобод человека, обеспечение подотчетности и прозрачности деятельности, в том числе путем осуществления парламентского и общественного контроля, верховенства закона в обществе», — говорится в заявлении.

Действия сотрудников ОВД в Андижане осудили Национальный центр по правам человека, Комитет по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса, а омбудсман Улугбек Мухаммадиев.