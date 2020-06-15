Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня подал в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров страны.

Сообщается, что решение принято в связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов.

«В интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск (27 мая — ред.)», — следует из заявления.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в его адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований.

«В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. Но, к сожалению, расследование все еще не завершено», — отметил он.

Глава правительства указал, что в сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан.

«А ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял правительство Кыргызстана с апреля 2018 года. Официально он покинет свою должность после подписания президентом страны Сооронбаем Жээнбековым соответствующего указа.

20 мая депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев в ходе заседания заподозрил премьер-министра в причастности к коррупции в Госагентстве связи, под контролем которого состоялась сделка по продаже радиочастот компанией «Ала-ТВ» одному из национальных операторов сотовой связи. Позднее эти радиочастоты были перепроданы в несколько раз дороже.

Парламентарий сообщил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при Абылгазиеве уже 200 МГц продают за 700 сомов. Сам Абылгазиев заявил, что Акаев распространяет «ложную информацию».

Правоохранительные органы Кыргызстана начали досудебное расследование по данному делу, в рамках которого уже задержаны бывший глава Госагентства связи, два сотрудника Госкомитета национальной безопасности, учредитель AlaTV и другие.