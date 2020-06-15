Национальный центр по правам человека осудил действия сотрудников ОВД Андижана, нанесших телесные повреждения жителю города А. Абдукаримову, который впоследствии скончался.

«Требуем конкретных мер от ответственных министерств и организаций по недопущению преступлений в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы НЦПЧ, поступившем в редакцию «Газеты.uz».

В нем подчеркивается, что эта трагическая ситуация не оставила равнодушным никого, и что центр взял под контроль изучение этой ситуации.

«Мы задействуем все свои возможности для того, чтобы добиться справедливости и чтобы подобные трагедии больше не повторялись», — подчеркивается в заявлении.

По факту инцидента центр направил обращения в генеральному прокурору и министру внутренних дел Узбекистана.

А. Абдукаримов был доставлен в отдел внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана сотрудниками отдела 30 мая в рамках рассмотрения одного из заявлений. В этот же день он с телесными повреждениями был доставлен в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 11 июня мужчина скончался.

Генпрокуратура сообщила, что к А. Абдукаримову было применено незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни. Обвиняемые в преступлении сотрудники ОВД заключены под стражу, следствие продолжается. Пять сотрудников уволены, 19 руководителей и других сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Улугбек Мухаммадиев в интервью «Газете.uz» назвал случившееся «позором» и заявил о необходимости создания единого следственного органа и коренной реформы МВД.