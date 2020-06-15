Житель махалли «Янги Замин» в Намангане напал с топором на свою супругу и троих дочерей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трагедия произошла 13 июня в 17:30. Безработный мужчина У. Х. (1976 г. р.) поссорился с супругой М. М. (домохозяйка, 1984 г. р.) и несколько раз ударил ее топором в область головы и шеи. Женщина погибла.

Затем У. Х. напал на несовершеннолетних дочерей (2010, 2012 и 2020 годов рождения) и нанес им травмы. Самая младшая из них скончалась на месте. Две девочки смогли убежать в соседний дом.

После мужчина поджег себя на кухне и скончался на месте.

По данному факту прокуратура Наманганской области возбудила уголовное дело в отношении У. Х. по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц) и пункту «а» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство двух и более лиц).