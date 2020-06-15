Большая скидка или парковочное место — резиденция Mirabad Avenue предлагает покупателям выбрать один из бонусов.
Бонус №1 — парковка в подарок
Приобретая апартаменты на первой линии, покупатель может получить скидку в 10% и парковочное место в подарок.
Бонус №2 — скидка 16%
Вместо парковочного места покупатель может выбрать 16%-ю скидку. Бонусное предложение распространяется на апартаменты, расположенные в блоках А и B.
Помимо скидок, при покупке апартаментов на первой линии каждому покупателю предоставляется:
- разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;
- приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на девятом этаже;
- предчистовая отделка, включающая в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гиспокартона;
- возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens.
Mirabad Avenue предусматривает форму оплаты в рассрочку, об условиях которой можно проконсультироваться у менеджеров офиса продаж. Также здесь подробно расскажут о блоках C, D и эксплозивных квартирах с приватными террасами.
Акции «Парковка в подарок» и скидки действуют при условии 100%-й оплаты апартаментов на первой линии.
Срок действия акции — до 31 августа.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
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