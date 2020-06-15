Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков прокомментировал сохраняющийся запрет на возобновление работы метрополитена в Ташкенте.

С 8 июня решением Специальной республиканской комиссии в «желтой» и «зеленой» зонах карантина разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах. Маршрутное такси в виде микроавтобусов и минивэнов Damas, а также Ташкентский метрополитен пока работать не будут, отмечалось в сообщении.

По словам Нурмата Атабекова, спецкомиссия разрешила движение пассажирских автобусов в Ташкенте, исходя из требований населения, а также для удобства передвижения граждан, работающих в компаниях и организациях.

«В начальной и конечной остановках в автобусах проводится дезинфекция. Пассажиры используют средства личной гигиены. Не допускается скопление большого количества людей в салонах», — заявил он.

Главный государственный санитарный инспектор указал, что спецкомиссия не разрешает возобновить работу метро «из-за общей системы очистки воздуха».

«То есть здесь функционирует общая система кондиционирования. Поэтому с учетом того, что возбудитель коронавируса в воздухе может распространиться по всем станциям, пока что не дается разрешение. В будущем этот вопрос, конечно же, будет рассмотрен. Самое главное — каждый из нас должен делать правильные выводы из предоставляемых возможностей», — отметил Нурмат Атабеков.

Отметим, что в Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса метро открыли 25 мая. Во время поездок пассажиры должны носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию, для этого у касс делают специальную разметку. Кроме того, на входе в метро установили санитарный контроль, а каждый поезд перед началом рейса должен проходить дезинфекцию. Также сообщалось, что в метрополитене каждые три часа проводят дезинфекцию пассажирских зон.

Около 25 вестибюлей метро Москвы, закрытых из-за распространения коронавируса, открылись 15 июня. Всего в период самоизоляции были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них вновь заработала 12 мая и 1 июня.

Автобусы и метрополитен в Тбилиси начали перевозить пассажиров с 29 мая (после введенного 31 марта запрета на перевозки). Все участники движения должны носить маски, а пассажиры — соблюдать социальную дистанцию. Согласно рекомендациям, автобусы Тбилиси курсируют с открытыми окнами и отключенными кондиционерами. Отмечалось, что бытовой кондиционер, работающий по замкнутой системе, который обычно используется в Грузии, содержит высокий риск.

С 1 июня также возобновил работу общественный транспорт в Алматы, в том числе и метрополитен.