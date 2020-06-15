На территорию Узбекистана 16 июня начнет заходить прохладная воздушная масса с районов Поволжья. Они будет определять погоду в течение всей рабочей недели, сообщил Узгидромет.

По большей части территории сохранится погода без осадков, лишь 16−17 июня по горным районам республики местами возможны кратковременные дожди, грозы. В эти дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с порывами до 23−28 м/с.

В Каракалпакстане и Хорезмской области во вторник начнется понижение дневной температуры до +30…+35 градусов. По остальной территории республики сохранится жаркая погода с температурой воздуха ночью +17…+22 градусов, днем — +34…+39 градусов, по югу и пустынной зоне — до +40…+42 градусов.

Прохладная воздушная масса распространится на всю территорию республики 17−19 июня, температура воздуха понизится до комфортных значений. Ночью ожидается +15…+20 градусов, днем — +30…+35 градусов, что близко к норме этого периода.