Министерство народного образования Узбекистана с 15 июня запустило «Онлайн-репетитор», новую рубрику телепроекта Online-maktab (вместо канала для 5−8-х классов) для подготовки абитуриентов ко вступительному тестированию в вузы, сообщила пресс-служба МНО.

«У выпускников школы, впервые в своей жизни сдающих тесты в высшие учебные заведения, очень высока вероятность допущения ошибок при заполнении тестовых форм, — говорится в сообщении. — Наряду с этим, не у всех есть возможность найма индивидуального репетитора во время летних каникул».

В Telegram-канале министерства опубликовано расписание занятий на 15−16 июня. Они будут транслироваться с 9:00 до 11:30 на двух языках с повтором в 16:00.

Учебный год для школьников завершился дистанционно. Во время каникул учащиеся всех классов также могут заниматься с помощью телеуроков. С 30 мая онлайн-школа перешла на режим каникул: дети могут смотреть фильмы, уроки и развивающие программы.

Летняя онлайн-программа доступна с 9:00:

вместо канала NatGeoWild — для учащихся 1−4-х классов;

вместо EuroSport — для учащихся 5−8-х классов;

вместо «Охоты и Рыбалки» — для 9−11-х классов.

Уроки онлайн-школы также размещаются на сайте МНО и в аккаунтах министерства в Telegram и Facebook, а также в Telegram-канале Online-maktab.